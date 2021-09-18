بوتشيتينو ينتظر ردة فعل من لاعبيه أمام ليون من قبل beIN SPORTS September 18, 2021 19:36 0:55 دقيقة قال ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان إنه ينتظر تركيزا أكبر من الفريق ضد ليون و مردودا أفضل من ذلك الذي شاهده في دوري الأبطال، مضيفا أن الفصل في مشاركة كيليان مبابي من عدمها أمام ليون سيكون يوم المباراة وبعد الوقوف على مدى تعافيه من الإصابة. مقابلات باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليون ماوريسيو بوتشيتينو كيليان مبابي -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة باوليني تصنع المفاجأة في بطولة سلوفينيا 0:29 دقيقة مستثمر كمبودي يعتزم شراء نادي سانت إيتيان 0:31 دقيقة مصر تودّع منافسات مونديال الصالات 3:30 دقيقة لونس يُسقط ليل في "دربي الشمال" 0:56 دقيقة ناغويا يواصل نتائجه الجيدة في الدوري الياباني 0:55 دقيقة بوتشيتينو ينتظر ردة فعل من لاعبيه أمام ليون 0:32 دقيقة أوستابينكو تصعد إلى نهائي بطولة لوكسمبورغ للتنس 0:28 دقيقة طرابزون سبور يسير بثبات في الدوري التركي 0:39 دقيقة تونس تخسر من مالي في الـ"الأفرو باسكيت" 3:36 دقيقة التعادل السلبي يحسم مواجهة أتلتيكو وبيلباو