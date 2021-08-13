

وعن ميسي، قال بوتشيتينو "لقد رأيته سعيداً وبطاقة مذهلة".



وكان عقد ميسي مع النادي الكاتالوني انتهى في 30 حزيران/يونيو الماضي، وبعد أن توصل إلى اتفاق مع ناديه لتوقيع عقد جديد، لم يتم اعتماده رسمياً بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية تتعلق بقوانين الرابطة الإسبانية لكرة القدم.



وتابع بوتشيتينو عن الشعور برؤية ميسي في أروقة سان جيرمان: "كان لدينا نفس الشعور الذي يشعر به الفريق بأكمله، مثل جميع المشجعين. إنه الحماس والطاقة الإيجابية".



وأضاف: "العالم كله رأى (وصول ميسي)، كان مثل أحد أبطال +مسلسل الشقيق الأكبر+. استقبل اللاعبون ليو بطريقة لا تصدق، هناك شعور جيد وتواصل جيد، على أمل أن يستمران".



ويملك بوتشيتينو نقطة قوة للتعامل على نحو جيد مع ميسي كونهما أرجنتينيان، بالإضافة إلى أنهما لعبا سابقاً مع فريق نيو أولد بويز الأرجنتيني.



وواصل مدرب توتنهام السابق كيل المديح لنجم برشلونة السابق: "لطالما أعجبت به، إنه أحد أعظم اللاعبين في العالم، إن لم يكن الأفضل".



لكنّ بوتشيتينو شدّد على أهمية التذكّر بـ "المسؤولية للفوز دائماً"، مشيراً إلى أنّ ذلك يبدأ من خلال مجموعة صلبة.



وأردف: "التحدي الذي نواجهه كجهاز فني، هو أن نتمكن من استخدام الأسماء الكبيرة في فريقنا لتشكيل قوة عظيمة تتحلى بالانضباط والوحدة، إنه أمر مثير للغاية بالنسبة لنا".



وأشار إلى أنّه: "علينا إنشاء ديناميكية يكون فيها لكل لاعب مساحة خاصة به، حيث يمكن أن يشعر بأهميته داخل الفريق.



لدينا الموهبة التي لطالما امتلكها بي أس جي، ولكن عليك أيضًا أن تكون لديك مجموعة، وليس فقط لاستخدامها من أجل الصور على شبكات التواصل الاجتماعي".



يستأنف سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي بمواجهة ستراسبورغ السبت ضمن المرحلة الثانية، بعدما كان هزم في المرحلة الافتتاحية مضيفه تروا 2-1 الأسبوع الماضي.