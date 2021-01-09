بوتشيتينو يسعى لتحسين أداء الفريق من قبل beIN SPORTS January 9, 2021 14:05 1:09 دقيقة أكد ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب بايس سان جيرمان، أنه يسعى لإيجاد طريقة جديدة تُساهم في الرفع من مستوى أداء اللاعبين قبل مواجهة بريست في الجولة 19 من الدوري الفرنسي. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة "هاتريك" النصيري يقود إشبيلية للفوز على سوسييداد 0:27 دقيقة كارلوفيتش إلى ثمن نهائي بطولة ديلراي بيتش 0:31 دقيقة غازانوفا تفجر المفاجأة وتُقصي بليشكوفا 1:21 دقيقة قمة مرتقبة بين أرسنال ونيوكاسل في الكأس 1:09 دقيقة بوتشيتينو يسعى لتحسين أداء الفريق 2:33 دقيقة مباراة ريال مدريد ومضيفه أوساسونا على المحك! 1:25 دقيقة أزفيل ليون يقترب من المشاركة في الـ"يوروليغ" 0:32 دقيقة ميلان يزفّ نبأ سعيداً لجماهيره بشأن إبراهيموفيتش 2:54 دقيقة برشلونة يسعى لمواصلة انتصاراته عندما يواجه غرناطة 2:55 دقيقة كوري يقود غولدن ستايت للفوز على كليبرز