بوتشيتينو يتحدث عن سبب استبدال ميسي بأشرف حكيمي September 19, 2021 23:38 2:03 دقيقة ماذا قال مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو عن استبدال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمغربي أشرف حكيمي في المباراة التي فاز فيها نادي العاصمة على ليون في الدوري الفرنسي. مقابلات الدوري الفرنسي لكرة القدم ليونيل ميسي ماوريسيو بوتشيتينو أشرف حكيمي -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة فينيسيوس جونيور: "نجحنا في تقديم نتيجة إيجابية" 2:03 دقيقة بوتشيتينو يتحدث عن سبب استبدال ميسي بأشرف حكيمي 4:07 دقيقة سان جيرمان يهزم ليون محققاً فوزه السادس توالياً 0:21 دقيقة ريال يقتنص فوزاً مثيراً من فالنسيا وينتزع الصدارة 2:52 دقيقة مرسيليا يرتقي للوصافة بفوز ثالث توالياً 4:40 دقيقة تشيلسي يواصل تألقه ويهزم توتنهام بثلاثية نظيفة 0:37 دقيقة إشبيلية يوقف سلسلة انتصارات سوسييداد 0:58 دقيقة تعيين الألماني كونتس مدرباً للمنتخب التركي 0:45 دقيقة جائزة سان مارينو: فوز ثان توالياً لبانيايا 4:36 دقيقة مانشستر يونايتد يعود بالنقاط من أرض وست هام