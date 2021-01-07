بوتشيتينو يتحدث عن التعادل أمام سانت إتيان من قبل beIN SPORTS January 7, 2021 14:37 1:11 دقيقة أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، بأنه يشعر بخيبة أمل لعدم تحقيق الفوز أمام سانت اتيان رغم الفرص التي صنعها الفريق في الشوط الثاني لكنه. مقابلات باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 2:57 دقيقة ماريفالدو سيلفا.. أفضل مشجع في عام 2020 0:42 دقيقة دو فيلييرز يفوز بالمرحلة الخامسة والعطية رابعاً 2:18 دقيقة شاهد أجمل لقطات أمسية الـ"NBA" 1:11 دقيقة بوتشيتينو يتحدث عن التعادل أمام سانت إتيان 0:37 دقيقة لانوس يحسم ذهاب نصف نهائي سود أمريكانا 2:43 دقيقة حصيلة المواجهة الأرجنتينية – البرازيلية 1:44 دقيقة بوكا جونيورز يفشل في تحقيق الفوز على سانتوس 2:20 دقيقة سيكسرز يواصل تقديم عروضه القوية 3:53 دقيقة بوتشيتينو يستهل مشواره مع سان جيرمان بتعادل 4:58 دقيقة برشلونة يرتقي للمركز الثالث بفوزه الثمين على بلباو