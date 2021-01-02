بوتشيتينو: "نحن في نادٍ عملاق" من قبل beIN SPORTS January 2, 2021 22:28 2:28 دقيقة أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب باريس سان جيرمان الجديد، بأنه في حضرة ناد عملاق حيث لا يهم الفوز وحده بل يجب أن يكون الفوز بالنتيجة والأداء. مقابلات باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 3:44 دقيقة ريال مدريد ينجو من مطب سلتا فيغو 2:28 دقيقة بوتشيتينو: "نحن في نادٍ عملاق" 0:43 دقيقة السد يحقق فوزاً كبيراً على الخريطيات 0:25 دقيقة العطية يفوز بالجولة الافتتاحية لرالي داكار 3:14 دقيقة ديربي الأندلس ينتهي بالتعادل وبونو يدخل التاريخ 1:04 دقيقة ياسين بونو: "الديربي كان صعباً" 4:47 دقيقة باريس سان جيرمان... مرحلة جديدة مع بوتشيتينو 2:49 دقيقة بوتشيتينو "أيقونة" قادمة من بلدة "مورفي" 2:16 دقيقة بوتشيتينو.. مسيرة مميزة تنتظر الألقاب 2:49 دقيقة سان جيرمان يعيّن رسمياً بوتشيتينو مدرباً للفريق