بوتشيتينو.. مسيرة مميزة تنتظر الألقاب من قبل beIN SPORTS January 2, 2021 17:19 2:16 دقيقة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو ... افتك لنفسه مكاناً بين كبار المدربين، اجتهد فأتقن عمله حتى لفت إليه الأنظار في مسيرة مميزة تنتظر تذوق الألقاب. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة السد يحقق فوزاً كبيراً على الخريطيات 3:14 دقيقة ديربي الأندلس ينتهي بالتعادل وبونو يدخل التاريخ 1:04 دقيقة ياسين بونو: "الديربي كان صعباً" 4:47 دقيقة باريس سان جيرمان... مرحلة جديدة مع بوتشيتينو 2:49 دقيقة بوتشيتينو "أيقونة" قادمة من بلدة "مورفي" 2:16 دقيقة بوتشيتينو.. مسيرة مميزة تنتظر الألقاب 2:49 دقيقة سان جيرمان يعيّن رسمياً بوتشيتينو مدرباً للفريق 3:35 دقيقة توتنهام يتخطى ليدز بثلاثية نظيفة 1:02 دقيقة عقوبات تأديبية بحق جونسون وكودي وكايلب 2:17 دقيقة أوساكا تدخل عالم القصصِ المصورة