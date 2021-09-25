بوتشيتينو: "فوز مهم قبل مواجهة مانشستر سيتي" من قبل beIN SPORTS September 25, 2021 23:49 1:51 دقيقة شدد مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو على أهمية الفوز على مونبلييه في الدوري المحلي قبل الاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا. مقابلات باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة سكاري تصعد إلى نهائي بطولة أوسترافا 1:51 دقيقة بوتشيتينو: "فوز مهم قبل مواجهة مانشستر سيتي" 2:43 دقيقة التعادل السلبي يحسم مباراة ريال مدريد أمام فياريال 4:05 دقيقة سان جيرمان يواصل مسيرة الانتصارات ويعزز صدارته 1:21 دقيقة كومان لا يريد التوقف عند "قضية طرده" 0:38 دقيقة إشبيلية يتجاوز عقبة إسبانيول 0:31 دقيقة إنتر يتعادل مع أتالانتا ويفقد الصدارة 6:37 دقيقة برينتفورد العنيد يفرض التعادل على ليفربول 1:56 دقيقة المصري محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ 0:26 دقيقة نجل مالديني ودياز يقودان ميلان للفوز على سبيزيا