بوتشيتينو سعيد بتواجده في الدوحة من قبل beIN SPORTS May 15, 2022 19:34 0:51 دقيقة قال ماوريسيو بوتشيتينو مدربُ باريس سان جيرمان إنه سعيد بتواجده في الدوحة بعد أن تأجلت الزيارة بداية العام بسبب جائحة كورونا. مقابلات باريس سان جيرمان الدوحة ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 4:37 دقيقة أورلاندو بايرتس إلى نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 0:30 دقيقة زيارة نجوم باريس سان جيرمان لمقر الأكاديمية في قطر 0:51 دقيقة بوتشيتينو سعيد بتواجده في الدوحة 0:49 دقيقة باستيا نيني ينال لقب جائزة فرنسا الكبرى 0:47 دقيقة دجوكوفيتش يتوج ببطولة روما 5:28 دقيقة مانشستر سيتي يعود بنقطة ثمينة من أرض وست هام 0:51 دقيقة ليفاندوفسكي يتسلم جائزة هداف الدوري الألماني 2:08 دقيقة توتنهام في المركز الرابع مؤقتاً 0:36 دقيقة شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتحرز لقب بطولة روما 0:38 دقيقة إنتر من أجل المحافظة على حظوظه بالتتويج