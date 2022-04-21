بوتشيتينو سعيد بأداء باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS April 21, 2022 13:22 0:44 دقيقة عبر مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن سعادته بأداء فريقه مطالباً الجماهيرَ الباريسية بالحضور بكثرة في المواجهة المقبلة للاحتفال باللقب. مقابلات باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة بوتشيتينو سعيد بأداء باريس سان جيرمان 1:48 دقيقة الشرطة يفوز بلقب كأس أمير دولة قطر للكرة الطائرة 1:07 دقيقة فرنانديش يتحدّث عن موسم مانشستر يونايتد 2:21 دقيقة برشلونة من أجل تصحيح المسار 5:09 دقيقة فوز مثير لمرسيليا على نانت 5:31 دقيقة ريال يقترب من لقب الليغا بتجاوزه عقبة أوساسونا 5:14 دقيقة أرسنال يهزم تشيلسي ويُشعل صراع دوري الأبطال 4:54 دقيقة "سان جيرمان" على أعتاب التتويج بلقب الدوري الفرنسي 3:37 دقيقة مانشستر سيتي يستعيد الصدارة بفوز ثمين على برايتون 3:06 دقيقة موناكو يحسم دربي "كوت دازور" أمام نيس