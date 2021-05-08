بوتشيتينو: "تمديد عقد نيمار أمر يعكس طموح الفريق" من قبل beIN SPORTS May 8, 2021 22:24 0:27 دقيقة اعتبر ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، أن تمديد عقد نيمار أمر يعكس طموح الفريق، مؤكداً أن النادي الباريسي ينظر دائما إلى المستقبل ويعمل من أجل التطور والفوز. مقابلات باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي نيمار ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 1:54 دقيقة زياش يتحدّث عن فوز تشيلسي على الـ"سيتي" 1:20 دقيقة كونتي: "كسرنا هيمنة يوفنتوس" 4:28 دقيقة إنتر يحتفل باللقب بفوز كبير على سامبدوريا 4:30 دقيقة تشيلسي يؤجل حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الممتاز 0:33 دقيقة دورة مدريد: زفيريف يثأر من تيم ويبلغ النهائي 3:25 دقيقة قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد تنتهي بالتعادل السلبي 0:51 دقيقة نابولي يكتسح مستضيفه سبيزيا برباعية 0:39 دقيقة بايرن ميونيخ بطلاً للدوري الألماني 0:43 دقيقة تعادل مثير بين ديبورتيفو ألافيس وليفانتي 0:36 دقيقة راموس يتعرض لإصابة عضلية جديدة