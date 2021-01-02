بوتشيتينو "أيقونة" قادمة من بلدة "مورفي" من قبل beIN SPORTS January 2, 2021 17:33 2:49 دقيقة ماوريسيو بوتشيتينو، نشأ في بلدة صغيرة في ولاية سانتافي الأرجنتينية، عائلته من طبقة اجتماعية متوسطة، منذ صغره لفت انتباه كشافي المواهب إلى أن وصل للعالمية لاعباً ثم مدرباً. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة السد يحقق فوزاً كبيراً على الخريطيات 3:14 دقيقة ديربي الأندلس ينتهي بالتعادل وبونو يدخل التاريخ 1:04 دقيقة ياسين بونو: "الديربي كان صعباً" 4:47 دقيقة باريس سان جيرمان... مرحلة جديدة مع بوتشيتينو 2:49 دقيقة بوتشيتينو "أيقونة" قادمة من بلدة "مورفي" 2:16 دقيقة بوتشيتينو.. مسيرة مميزة تنتظر الألقاب 2:49 دقيقة سان جيرمان يعيّن رسمياً بوتشيتينو مدرباً للفريق 3:35 دقيقة توتنهام يتخطى ليدز بثلاثية نظيفة 1:02 دقيقة عقوبات تأديبية بحق جونسون وكودي وكايلب 2:17 دقيقة أوساكا تدخل عالم القصصِ المصورة