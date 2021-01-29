بواش يفكر في الرحيل عن مرسيليا من قبل beIN SPORTS January 29, 2021 19:13 0:36 دقيقة أكد البرتغالي أندري فيلاش بواش، مدرب أولمبيك مرسيليا الفرنسي، أنه يفكر في الرحيل عن النادي نهاية الموسم الحالي. تقارير إخبارية مرسيليا الدوري الفرنسي أندريه فيلاش بواش -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة كلوب يثني ومورينيو خائب الأمل 1:03 دقيقة تقارير: مشادات بين مورينيو وبعض لاعبي توتنهام 0:42 دقيقة بن رحمة ينتقل بصفقة دائمة إلى وست هام 0:29 دقيقة الزمالك يُعير نجمه مصطفى محمد لغلطة سراي التركي 1:23 دقيقة سفيرة المكسيك في قطر تتحدّث عن مونديال الأندية 0:49 دقيقة عشاق الأهلي على أهبة الاستعداد لكأس العالم للأندية 1:29 دقيقة ليفربول يزعزع أركان توتنهام "مورينيو" 1:12 دقيقة أرتيتا يكشف عن إعجابه بالنرويجي أوديغارد 0:29 دقيقة السعادة تغمر الحدادي بعد قرار الفيفا 0:55 دقيقة أوساكا تستثمر في كرة القدم !