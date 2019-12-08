بلماضي يعطي ركلة البداية في مباراة مرسيليا وبوردو وبيده كأس إفريقيا من قبل beIN SPORTS December 8, 2019 22:07 0:50 دقيقة لعب مدرب الجزائر جمال بلماضي ركلة البداية في مباراة مرسيليا وضيفه بوردو في المرحلة 17 من الدوري الفرنسي اليوم الأحد. وكرم مرسيليا رفقة بلماضي عدداً من نجومه الأفارقة السابقين الذين مروا في النادي الجنوبي. أساطير أفريقيا 🤝 #أولمبيك_مارسيليا 😍 ملعب أورانج فيلودروم الليلة في عيد 🎉 #مارسيليا_بوردو #آلييه_مارسيليا 🔵⚪️ pic.twitter.com/oybQv84rgP — أولمبيك مارسيليا (@OM_Arab) December 8, 2019 -آخر الفيديوهات 4:05 دقيقة مرسيليا يعزز موقعه في المركز الثاني 3:45 دقيقة إشبيلية يتعادل ويريح برشلونة وريال مدريد 3:52 دقيقة ميلان يقتنص فوزاً قيصرياً من أرض بولونيا 2:39 دقيقة حسنية أغادير وبيراميدز والمصري يواصلون التحليق 0:50 دقيقة بلماضي يعطي ركلة البداية في مباراة مرسيليا وبوردو 3:43 دقيقة ليغانيس يتجاوز سلتا فيغو في معركة القاع 3:03 دقيقة خليجي 24 - إحصائيات وأرقام 2:36 دقيقة جماهير البحرين تعبّر عن فرحتها بالتتويج التاريخي 3:10 دقيقة بارما يعود بالانتصار من أرض سمبدوريا 2:05 دقيقة الشيخ وباقر يتفقان على صعوبة لقب البحرين التاريخي