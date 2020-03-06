ودخل فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش إلى اللقاء وهو يبحث عن رد اعتباره من ضيفه القابع في المركز التاسع عشر قبل الأخير والثأر لخسارته ذهابا 3-1 في أوائل تشرين الأول/أكتوبر.

لكن النادي المتوسطي فشل في تحقيق مبتغاه والابتعاد في المركز الثاني مؤقتا بفارق 11 نقطة عن رين الثالث، وتقليص الفارق الذي يفصله عن غريمه باريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب، ولو نسبيا لاسيما بعد قرار تأجيل مباراة الأخير مع مضيفه ستراسبورغ بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وانتظر مرسيليا حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لافتتاح التسجيل من أول فرصة حقيقية عبر مورغان سانسون إثر تمريرة من الهولندي كيفن ستروتمان وسوء تقدير من الحارس ريجيس غورتنيه (45+1).

وضرب فريق فياش بواش باكرا في بداية الثاني بإضافة الهدف الثاني عبر ديميتري باييت الذي حظي بمساعدة من المدافع الكاميروني أوريليان شيدجو الذي خدع حارسه بعدما تحولت منه الكرة إلى الشباك (52).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 83 حين قلص أميان الفارق من ركلة جزاء نفذها سيرو غيراسي بعد انتزاعه خطأ في المنطقة المحرمة من جوردان أمافي، ثم حصل على فرصة ذهبية لخطف التعادل لكن الحظ عانده بعدما ارتدت الكرة من العارضة(86).

وعندما اعتقد مرسيليا أنه حسم النقاط الثلاث، فاجأه أميان بخطف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عبر الإيراني سامان قدوس الذي دخل أرض الملعب في الدقيقة 80، وذلك إثر تمريرة من الإيطالي أرتورو كالابريزي.

