في الأولى على ملعب فيلودروم وامام 53321 متفرجا، انتظر مرسيليا مطلع الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر مورغان سانسون بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة (47)، ثم استفاد من النيران الصديقة للتعزيز عندما سجل المدافع البرازيلي غابريال ماغالياييس بالخطأ في مرمى فريقه (79)، قبل أن يقلص المالي أداما سوماورو الفارق في الدقيقة 83.

وضرب مرسيليا عصفورين بحجر واحد فهو استعاد توازنه عقب خسارته أمام باريس سان جرمان برباعية نظيفة، محققا فوزه الخامس هذا الموسم حارما ضيفه من الوصافة.

ورفع مرسيليا رصيده إلى 19 نقطة بفارق الأهداف خلف نانت الثالث وبفارق نقطة واحدة أمام ليل الذي تراجع إلى المركز السادس.

وهي الخسارة الرابعة لليل هذا الموسم والثانية في مبارياته الخمس الأخيرة التي حقق فيها فوزا واحدا فقط، وبالتالي خيب الآمال قبل رحلته إلى إسبانيا لمواجهة فالنسيا الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أنجيه وصيفاً

في المباراة الثانية على ملعب ريمون كوبا، يدين أنجيه بفوزه إلى الكاميروني ستيفان باهوكين الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

وهو الفوز السادس لأنجيه هذا الموسم والأول بعد تعادلين وخسارتين فرفع رصيده إلى 20 نقطة مستعيدا المركز الثاني الذي كان يحتله قبل أربع مراحل، بفارق سبع نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب والذي مني بخسارة مفاجئة أمام مضيفه ديجون صاحب المركز السادس عشر 1-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وتقدم أنجيه بفارق نقطة واحدة عن نانت الثاني سابقا والذي يحل ضيفا على بوردو الأحد في ختام المرحلة ويملك فرصة استعادة المركز الثاني.

وحرم أميان ضيفه بريست من الوصافة المؤقتة بالفوز عليه بهدف وحيد سجله الكولومبي خوان فيرني أوتيرو في الدقيقة 27.

وأهدر أوتيرو ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة.

وواصل ليون صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا والرابع هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه تولوز 3-2 بفضل ثنائية لنجمه الهولندي ممفيس ديباي على الملعب البلدي في تولوز.

وبكر تولوز بالتسجيل عبر مهاجمه يايا سانوغو في الدقيقة 15، ورد ليون بواسطة ديباي (26).

ومنح حارس مرمى ليون البرتغالي أنتوني لوبيش التقدم لتولوز بالخطأ في مرمى فريقه (57)، وأدرك ليون التعادل بعد عشر دقائق بواسطة موسى ديمبيليه، قبل أن يسجل ديباي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وصعد ليون إلى المركز الثامن برصيد 16 نقطة مقابل 12 نقطة لتولوز الثامن عشر.

وفرط متز في تقدمه على ضيفه مونبلييه بهدفين نظيفين وسقط في فخ التعادل 2-2.

وتقدم متز بهدفي حبيب ديالو (28) وأوبا نغيت (47)، لكن مونبلييه رد بهدفي الدولي الجزائري أندي ديلور (72) وجونيور سامبيا (78).

وتخلص متز من المركز الأخير مستغلا تأجيل مباراة شريكه نيم مع ضيفه رين بسبب الأمطار الغزيرة التي جعلت أرضية الملعب غير صالحة للعب.

ورفع متز رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق نقطة واحدة أمام نيم.

ويلعب الأحد أيضا نيس مع رينس، وسانت اتيان مع موناكو.