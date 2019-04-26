

وسجل المهاجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي (14) والعاجي ماكسويل كورنيه (67) وموسى ديمبيلي (85) أهداف ليون، وجيمي بريان (34) ونيكولا دو بريفيل (38) هدفي بوردو.

ورفع ليون رصيده الى 62 نقطة في المركز الثالث المؤهل للدور التمهيدي للمسابقة القارية العريقةعلما بأنه سيستضيف ليل في المرحلة المقبلة، فيما تجمد رصيد بوردو عند 38 في المركز الرابع عشر.

والى جانب مطاردته لليل الذي يلعب مع نيم الاحد، سمح هذا الفوز لليون بالابتعاد أكثر عن ملاحقه المباشر سان إتيان الذي بات يتأخر عنه بفارق ست نقاط، وبات مطالبا بالفوز لاعادة الفارق إلى ثلاث عندما يستقبل على ملعبه تولوز.

وألحق ليون اليوم الخسارة الثانية فقط ببوردو في مبارياتهما التسع الاخيرة، مقابل ثلاث هزائم واربعة تعادلات.

وكان ليون البادىء بالتسجيل بفضل ديباي الذي حول بقدمه اليسرى كرة عرضية من كورنيه الى شباك الحارس بنوا كوستيل (14).

لكن أصحاب الارض قلبوا النتيجة في غضون 5 دقائق، بداية مع لاعب ليون السابق وبوردو الحالي بريان الذي استغل تباطؤ دفاع المضيف لتسجيل هدف التعادل (34)، قبل أن يسجل دو بريفيل هدف التقدم اثر لعبة مشتركة مع بريان داخل المنطقة تابعها في شباك الحارس البرتغالي أنطوني لوبيش (38).

وضغط ليون في الشوط الثاني لادراك التعادل، وحقق مبتغاه بعدما استفاد نبيل فقير من خطأ من المدافع الشاب جول كوندي (21 عاما) ليخطف الكرة ويتوغل داخل المنطقة ويمررها حاسمة الى كورنيه الذي لم يجد أي صعوبة في تسديدها الى المرمى الخالي (67).

وتلقى بوردو صفعة قوية بعدما اضطر لخوض ربع الساعة الاخير بعشرة لاعبين اثر رفع الحكم البطاقة الحمراء بوجه المدافع الصربي فوكاسين يوفانوفيتش بسبب اعتراضه على الحكم المساعد (73).

واستفاد ليون من النقص العددي ليسجل هدف النقاط الثلاث بقدمي البديل ديمبيلي الذي سدد "على الطاير" كرة ارتدت من فقير، فارتطمت بالارض وهزت شباك الحارس كوستيل (85).

وتتابع المرحلة الاحد بلقاءات أنجيه مع رينس، ونيس مع غانغان، وأميان مع ستراسبورغ، وكاين مع ديجون، ومرسيليا مع نانت.

وتقام الثلاثاء مباراة مونبلييه مع باريس سان جرمان حامل اللقب، وتختتم المرحلة الاربعاء بلقاء رين مع موناكو.

متز يعود للدرجة الأولى

وعاد متز إلى الدرجة الأولى بعد موسم واحد في الثانية وذلك عقب فوزه على مضيفه ريد ستار 2-1 في المرحلة الخامسة والثلاثين رافعا رصيده إلى 75 نقطة بفارق 11 نقطة امام تروا الثالث قبل 3 مراحل من نهاية الموسم.

وتصدر متز دوري الدرجة الثانية منذ المرحلة الثانية، علما بأنه يخوض مبارياته منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي في غياب مدربه فريديريك أنتونيتي الذي عاد إلى كورسيكا لمساندة صديقته المصابة بمرض خطير.

وأكد رئيس النادي برنار سيران الجمعة أن أنتونيتي يمكن أن يحتفظ بمنصبه على رأس النادي الموسم المقبل.

وقال عقب الفوز على ريد ستار "سنرى، لقد تناولت الغداء مع فريديريك في باستيا عندما ذهبنا للعب مع غازيليك أجاكسيو (في 19 نيسان/أبريل)، سأعود لرؤيته مرة أخرى، وسنتحدث". الظروف، الجميع يعرفها. ما هو مؤكد، هو أنه جلب لنا الكثير... ".

