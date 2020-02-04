في المباراة الأولى على ملعب "بيار موروا"، يدين ليل بفوزه إلى مهاجمه المخضرم لويك ريمي (33 عاما) الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة.

وحقق ليل فوزه الثاني على التوالي بعد ثلاث هزائم متتالية والحادي عشر هذا الموسم، فعزز موقعه في المركز الرابع وشدد الخناق على رين الثالث.

ورفع ليل رصيده إلى 37 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف رين الذي مني بخسارته السابعة هذا الموسم.

وبكر ليل بالتسجيل وتحديدا منذ الدقيقة الرابعة عبر ريمي إثر تلقيه كرة قطعها الدولي جوناثان إيكونيه في منتصف الملعب فسددها قوية بيمناه زاحفة من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس المرمى الدولي السنغالي إدوار مندي وعانقت الشباك.

ورد رين بتسديدة قوية لبنجامان بوريجو من خارج المنطقة تصدى لها الحارس مايك مينيان (6).

وتلقى رين ضربة موجعة بإصابة مهاجمه البرازيلي رافينيا، صاحب ثنائية في المباراة التي تغلب فيها فريقه على نانت (3-2) الأحد، فدخل رومان دل كاستيلو مكانه (34).

وكاد النيجيري فيكتور أوسيمهين يسجل إثر تلقيه كرة رائعة بالكعب من إيكونيه داخل المنطقة سددها قوية بيمناه لكن الحارس مندي تصدى لها ببراعة (36).

وكان رين قريبا من إدراك التعادل بتسديدة قوية لفلافيان تي من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر لمينيان بسنتمترات قليلة (69).

ورد جوناثان بامبا بتسديدة بالكعب من مسافة قريبة فوق العارضة (72).

وتألق الحارس مينيان بإبعاده بصعوبة تسديدة للوكاس دا كونيا من خارج المنطقة إلى ركنية (84).

وفي الثانية على ملعب "لويس الثاني" في الإمارة، حقق موناكو فوزه الأول بعد تعادل وثلاث هزائم متتالية في الدوري والتاسع هذا الموسم بفضل هدف للاعب الوسط الدولي المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش بضربة رأسية ساقطة من داخل المنطقة إثر تمريرة طويلة من منتصف الملعب خلف الدفاع من يوسف فوفانا مستغلا خروجا خاطئا لمواطنه حارس مرمى أنجيه دانيال بيتكوفيتش (18).

ورفع موناكو رصيده إلى 32 نقطة.

