وعقد مجلس إدارة الرابطة اجتماعا من خلال اتصال عبر الهاتف وأقر "بالاجماع" تعليق المباريات في الدرجتين علما بأن الرابطة كانت قررت في وقت سابق إقامة المباريات بلا جمهور حتى الخامس عشر من نيسان/أبريل المقبل.

وكان مقررا أن تنطلق المرحلة 29 الجمعة بمباراة ليون ورينس لكنها تأجلت بموجب قرار الرابطة.

وكانت الرابطة الفرنسية أعلنت قبل يومين تأجيل المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة التي كانت مقررة في الرابع من نيسان/أبريل، إلى أيار/مايو، في ظل الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وباتت فرنسا ثالث دولة من البطولات الخمس الكبرى تعلق أنشطتها بعد إيطاليا التي أعلنت حكومتها الإثنين قرارا بوقف دوري كرة القدم (سيري أ) حتى الثالث من نيسان/أبريل المقبل من ضمن سلسلة اجراءات أخرى في محاولة لمكافحة تفشي هذا الوباء، وإسبانيا التي حذت حذوها الخميس بعد فرض حجر صحي على كامل أفراد نادي ريال مدريد إثر إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا وقررت تعليق مباريات لا ليغا للمرحلتين المقبلتين على الأقل.

وجاء قرار الحكومة الإيطالية بعد أن أوصت اللجنة الأولمبية الإيطالية الاثنين بتعليق "جميع الأنشطة الرياضية على جميع المستويات" حتى الثالث من نيسان/أبريل وسط التفشي المتزايد لفيروس كورونا في البلاد وطلبت من الحكومة إصدار مرسوم في هذا الصدد.

