نيتو بورغيس منح الأسبقية للضيوف في الدقيقة الثالثة والأربعين بعدها بدقيقتين أدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق اللاعب فرانك أونورا قبل أن يضاعف زميله ستيف موني النتيجة بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة الثامنة والأربعين.

وثبّت بريست نفسه رسمياً في الدوري الفرنسي بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتعادل نيس مع ضيفه تولوز دون أهداف، ورغم الفرص الكثيرة التي سنحت للفريقين للتقدم في النتيجة إلا أنّ أيّ منهما لم ينجح في هز الشباك.

وتعادل تروا الهابط إلى الدرجة الثانية مع ضيفه ستراسبورغ بهدف لمثله.

حبيب ديارا افتتح التسجيل للفريق الضيف في الدقيقة السابعة والعشرين، وفي الدقيقة الثالثة والسبعين أعاد روني لوبيز المباراة إلى نقطة التعادل بهدف فريقه الوحيد.

