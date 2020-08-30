ويعود الفضل بفوز سانت إيتان لمهاجمه رومان هاموما، صاحب الثنائية (19و51).

ولم يخض سانت إتيان مباراته الأولى في البطولة بعد تأجيل لقائه مع مرسيليا إلى منتصف أيلول/سبتمبر المقبل، نتيجة الاعلان عن خمس حالات بفيروس "كوفيد-19" في صفوف الأخير.

في الوقت الذي لقي لوريان خسارته الأولى بعد فوزه في مباراته الأولى على ستراسبورغ 3-1.

وحقق موناكو أول انتصاراته في عهدة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، بالفوز على على مضيفه ميتز 1-صفر، بعد تعادل مخيّب أمام رينس في المرحلة الافتتاحية 2-2 على أرضه وذلك على لارغم من اكماله المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه يوسف فوفانا في الدقيقة 47.

وسجل المدافع العملاق بينوا بادياشيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22.

وفاز نانت على ضيفه نيم 2-1، على الرغم من طرد لاعبين من صفوفه.

وسجّل البرازيلي أندري غيروتو (11)، وعمران لوزا (27) قبل أن يطرد الأخير في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، فيما أُخرج زميله البرازيلي فابيو من الملعب قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة بالبطاقة الصفراء الثانية.

وتغلب بوردو على مضيفه أنجيه بثنائية نظيفة، تناوب على تسجيلها النيجيري جوش ماجا (25)، والكرواتي توما باشيتش (27).

وكان ليل غلب مضيفه رينس 1-0 في وقت مبكر من اليوم الأحد.