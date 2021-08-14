باستوري: "أنا أتابع دائماً أخبار النادي" من قبل beIN SPORTS August 14, 2021 22:02 2:28 دقيقة أكد الأرجنتيني خافيير باستوري، اللاعب السابق لفريق باريس سان جيرمان، بأنه يتابع دائماً أخبار النادي الفرنسي مشيراً إلى أنه مر بأوقات رائعة مع الفريق الباريسي. ميركاتو باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي خافيير باستوري -آخر الفيديوهات 3:33 دقيقة نيس وغالتييه يُلحقان هزيمة ثقيلة بليل 2:28 دقيقة باستوري: "أنا أتابع دائماً أخبار النادي" 3:01 دقيقة ميسي: "أنا سعيد جداً" 1:13 دقيقة هدف محمد صلاح في مرمى نوريتش يثير الإعجاب 1:35 دقيقة حكيمي: "أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف" 1:27 دقيقة فينالدوم يشيد بجماهير باريس سان جيرمان 10:28 دقيقة شاهد مراسم تقديم باريس سان جيرمان لنجومه الجدد 1:50 دقيقة دوناروما: شرف كبير أن ألعب لباريس سان جيرمان 1:56 دقيقة راموس: يوم استثنائي بالنسبة لي 3:36 دقيقة محمد صلاح يقود ليفربول لفوز مقنع على نوريتش