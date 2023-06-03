وتمنى باريس سان جيرمان في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت لميسي المزيد من النجاحات في بقية حياته المهنية.

وكان مدرب نادي باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه قد أعلن يوم الخميس رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الباريسي بنهاية الموسم.

وستكون مواجهة باريس سان جيرمان وضيفه كليرمون في الجولة الختامية من الدوري اليوم السبت الأخيرة لميسي، وقد طالب غالتييه الجماهير باستقباله بالطريقة التي يستحقها.

وانضم ميسي إلى الفريق الباريسي صيف العام 2021 بعقد لموسمين مع إمكانية التجديد لموسم إضافي قبل أن يقرر الرحيل بعد موسمين لعبهما بقميص بطل فرنسا.