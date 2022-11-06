وواصل باريس سان جيرمان انتصاراته بتجاوزه مضيفه لوريان 2-1 اليوم الأحد ضمن المرحلة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح البرازيلي نيمار التسجيل مع الدقيقة التاسعة بعد خطأ من حارس المرمى السويسري مفوغو الذي اضطر للخروج بعد الهدف بسبب الإصابة.

وسجّل النيجيري موفي هدف التعديل في الشوط الثاني (53) لكن البرتغالي دانيلو أعاد باريس سان جيرمان إلى المقدمة بضربة رأس (81).

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 38 نقطة بفارق خمس نقاط عن لانس تالوصيف فيما تجمد رصيد الخاسر عند 27 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.

وهذا الفوز السادس توالياً لباريس سان جيرمان في جميع المسابقات.