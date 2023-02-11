باريس سان جيرمان يواجه موناكو بغياب ميسي ومبابي من قبل beIN SPORTS February 11, 2023 13:56 3:24 دقيقة من دون نجميه ميسي ومبابي، يرحل باريس سان جيرمان إلى موناكو لملاقاة نادي الإمارة قبل ثلاثة أيام من مواجهة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال. الفريق الباريسيّ مطالب بتصحيح مساره فيما يتطلّع موناكو إلى تحقيق فوز ٍ يقرّبه من فرق الصّدارة. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي موناكو ميسي كيليان مبابي -آخر الفيديوهات التعادل يحسم مواجهة وست هام وتشلسي 0:48 دقيقة زاكيروني يتعرض لأزمة صحية إثر سقوطه في منزله 3:56 دقيقة بيل يستهل ممارسة الغولف على نطاق أوسع 3:24 دقيقة باريس سان جيرمان يواجه موناكو بغياب ميسي ومبابي 0:53 دقيقة الأهلي يطمح إلى نيل برونزية مونديال الأندية مجدداً 0:42 دقيقة شبيبة القبائل يحل ضيفاً على بترو أتليتيكو 0:44 دقيقة اختبار صعب للهلال السوداني أمام مضيفه صنداونز 0:31 دقيقة قمة عربية مرتقبة بين الترجي والمريخ 3:27 دقيقة آرسنال لاستعادة نغمة الانتصارات 2:14 دقيقة الفوز الأربعون لبوسطن والعاشر توالياً لميلووكي