

وكان سان جيرمان استهل موسمه مثخنا بالإصابات، فيروس كورونا المستجد والايقافات، فخسر مباراتين قبل أن يفوز بصعوبة على ميتز ويحقق انتصاره الثاني الأحد على أرض الفريق الجنوبي نيس.

وبدا فريق العاصمة مقنعاً أمام نيس، حتى في ظل غياب بعض نجومه يتقدمهم البرازيلي نيمار الموقوف بعد احداث مباراة مرسيليا (صفر-1).

وحمل المهاجم العائد من الاصابة بكورونا كيليان مبابي (21 عاماً) ثقلاً هجومياً ترجمه قبل نهاية الشوط الأول بركلة جزاء حصل عليها (38). ثم انطلق بسرعة رهيبة قبل الاستراحة ممهداً لهدف ثان سجله الأرجنتيني أنخل دي ماريا (45+1).

وكان مدرب سان جيرمان الألماني توماس توخيل قد حذر قبل المباراة "لا تنتظروا الكثير منه"، وذلك حماية لبطل العالم العائد بعد غياب.

ودفع مدافع نيس الجزائري يوسف عطال ثمن تألق بطل العالم على الممرّ الايسر، وكان مبابي قريباً من تحقيق الثنائية (7 و11 و25 و64 و69) قبل خروجه في الدقيقة 79.

ودقّ البرازيلي ماركينيوس المسمار الأخير في نعش نيس محوّلا كرة رأسية لعبها دي ماريا (66).

وبرز العائد من كورونا أيضاً الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بصده عدة كرات (53 و78 و88) من محاولات نيس النادرة في المباراة.

وأشاد توخيل بحارسه الكوستاريكي العائد، قائلاً "قدمنا مباراة جيدة في نيس بفوزنا 3-صفر، لكن يجب ألا ننسى بأن نيس حصل على فرص صريحة ونافاس قدم مباراة كبيرة".

وقال المدرب الألماني إنه تفاجأ بالأداء الذي قدمه مبابي "بعد حصة تمرينية وحيدة مع الفريق. يؤكد كل يوم أن بإمكانه القيام بأشياء مذهلة، وأنه قادر على خلق الفارق. هذا الأمر ساعدنا كثيرا لكني شاهدت مجهودا من الفريق بأكمله على الرغم من غياب البعض للاصابة أو الإيقاف".

"نحن مرهقون حقا"

وكان المهاجم الأرجنتيني ماورو ايكاردي قريباً من التسجيل لكرة كرته ارتدت من القائم (57).

وبعد اصابة الإسباني خوان برنات والألماني تيلو كيهرر، خرج لاعب الوسط السنغالي ادريسا غانا غي مصاباً بكاحله منتصف الشوط الأول.

وعلق توخيل على ذلك بالقول "نعاني كثيرًا ونحن مرهقون حقاً بعد هذه المباريات الثلاث. سيستفيد اللاعبون من يومين أو ثلاثة لاستعادة عافيتهم. بالنسبة لإدريسا، فتلقى ضربة لكننا لا نعتقد بأن الأمر خطير".

واصل مونبلييه استفاقته بتحقيقه فوزاً ثالثاً توالياً وهذه المرة بنتيجة كبيرة على ضيفه أنجيه بأربعة أهداف لأرنو سوكيه (18) والجزائري أني ديلور (43 و60) وفلوران موليه (86)، مقابل هدف للكاميروني ستيفان باهوكين (25).

وحقق ميتز فوزه الأول بعد ثلاث هزائم متتالية، وجاء بنتيجة 2-1 على حساب ضيفه رينس الذي تلقى هزيمة ثالثة مقابل تعادل في أربع مباريات.

كما حقق ستراسبورغ فوزه الأول بعد ثلاث هزائم بتغلبه 1-صفر على ضيفه ديجون الذي مني بهزيمة رابعة توالياً، فيما حقق بريست فوزاً ثانياً للموسم بتغلبه على ضيفه لوريان 3-2، ملحقاً بالأخير هزيمة ثالثة.



