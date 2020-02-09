ورفع الفريق الباريسي الذي حقق فوزه الخامس على التوالي رصيده إلى 61 نقطة بفارق 12 نقطة عن مرسيليا الثاني، في حين تجمد رصيد ليون عند 33 نقطة في المركز التاسع.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما الأرجنتيني آنخل دي ماريا وكيليان مبابي في الدقيقتين 22 و38 ثم عزز فيرناندو مارشال لاعب ليون تقدم سان جيرمان بالهدف الثالث عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47.

ورد ليون بهدفين سجلهما مارتن تيرييه وموسى ديمبيلي في الدقيقتين 52 و59 فيما سجل إدينسون كافاني الهدف الرابع لسان جيرمان في الدقيقة 79.

وخاض باريس سان جيرمان المباراة في غياب العديد من ركائزه الأساسية في مقدمتها نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا ومواطناه تياغو سيلفا وماركينيوس والإسباني خوان برنات وعبدو ديالو بسبب الإصابة.

وكان ليون البادئ بالتهديد بتسديدة قوية لتيرييه من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (5).

ورد باريس سان جيرمان بتوغل لمبابي داخل المنطقة اثر تمريرة خلف الدفاع من دي ماريا فسددها قوية زاحفة أبعدها الحارس البرتغالي انطوني لوبيش (14).

ومنح دي ماريا التقدم لنادي العاصمة عندما تلقى كرة من السنغالي ادريسا غانا في الجهة اليمنى فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بالمدافعين البرازيلي فرناندو مارشال ولوكاس توسار وسددها زاحفة على يسار الحارس لوبيش (22).

وعزز مبابي تقدم سان جيرمان بهدف ثان عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من المدافع البلجيكي توما مونييه داخل المنطقة فلعبها ساقطة بيمناه داخل مرمى لوبيش الذي خرج لقطعها (38).

وهو الهدف الخامس عشر لمبابي في الدوري هذا الموسم فلحق بمهاجم موناكو وسام بن يدر في صدارة لائحة الهدافين.

عودة ليون



وعزز باريس سان جيرمان تقدمه مطلع الشوط الثاني بالنيران الصديقة عندما سجل مارشال بالخطأ في مرمى فريقه لدى محاولته إبعاد كرة عرضية للألماني يوليان دراكسلر (47).

وقلص ليون الفارق عبر تيرييه بتسديدة قوية من حافة المنطقة فشل الحارس نافاس في التصدي لها (52)، قبل أن يضيف ديمبيلي الثاني بعدما تلقى كرة من الكاميروني كارل توكو إيكامبي داخل المنطقة فتابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (59).

وهو الهدف الثالث عشر لديمبيلي هذا الموسم فلحق بنيمار الى المركز الثالث على لائحة الهدافين.

وحرمت العارضة مبابي من هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه بردها تسديدة من انفراد (69).

ووجه كافاني الضربة القاضية لليون بتسجيله الهدف الرابع بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان الأرجنتيني ماورو إيكاردي، بتسديدة قوية من داخل المنطقة اثر تمريرة من دي ماريا فأسكنها على يسار الحارس لوبيش (79).