وأعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي انفصاله عن مديره الرياضي بعد موسمين من النجاحات الملفتة على المستوى المحلي، كما نشر في وقت لاحق من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت عودة البرازيلي ليوناردو ليشغل ذات المنصب.

وجاء في بيان نشره فريق العاصمة الفرنسية في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة: "باريس سان جيرمان وأنتيرو هنريكي قررا باتفاق مشترك وضع حد لتعاونهما".

وأكّد باريس سان جيرمان الاتفاق مع البرازيلي الشهير ليوناردو ليتسلم منصب المدير الرياضي في الفترة المقبلة من خلال تغريدة ذكر بها: "أهلاً بعودتك".

وعمل ليوناردو (49 عاماً) كمدير رياضي لنادي العاصمة في وقت سابق، كما سبق له اللعب في 1996 - 1997 مع زعيم فرنسا في السنوات الأخيرة.

وجاء في الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان عبر الإنترنت"باريس سان جيرمان سعيد بعودة ليوناردو، المسؤول البرازيلي يعود إلى نادي العاصمة في منصب المدير الرياضي وهو ذات المنصب الذي شغله من 2011 إلى 2013".