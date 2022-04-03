

وعاد باريس سان جيرمان لسكة الانتصارات من بوابة ضيفه لوريان 5-1 يوم الأحد في المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي.

وشهدت المواجهة تسجيل كل من نيمار ومبابي وميسي لهدف على الأقل لأول مرة في مباراة واحدة مع باريس سان جيرمان في جميع المنافسات.

وتقدّم باريس سان جيرمان بالنتيجة مبكراً بفضل نيمار الذي أكمل جملة تكتيكية بدأت من ميسي إلى مبابي ومن ثم للنجم البرازيلي (12).

وأضاف مبابي الهدف الثاني بتسديدة جميلة (28) لينهي متصدر المسابقة الشوط الأول متقدماً بثنائية نظيفة.

وباغت النيجيري موفي أصحاب الأرض بهدف تذليل الفارق (56) قبل أن يعود مبابي ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد كرة من المغربي أشرف حكيمي (67) ومن ثم أهدى كرة الهدف الرابع لزميله ميسي (73).

وختم نيمار مهرجان الأهداف في الدقيقة التسعين بعد كرة من مبابي.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه مرسيليا.

وبقي لوريان في المركز السادس عشر بـ28 نقطة.