استهل سان جيرمان المباراة بقوة وافتتح التسجيل عبر ليونيل ميسي في الدقيقة 26.

وحاول نيس إدراك التعادل وشدد من ضغطه على الفريق الباريسي خاصة مع نهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني وتألق بشكل واضح حارس باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما الذي زاد عن مرماه في أكثر من فرصة بالغة الخطورة لأصحاب الأرض لعل أبرزها كان تسديدة يوسف ندايشيميي التي أخرجها ببراعة الحارس الإيطالي، ثم رأسية متقنة من مدافع نيس دانتي في الدقيقة 70.

وحافظ لاعبو سان جيرمان على خطورتهم رغم تألق لاعبي نيس وأبرزهم لاعب الوسط كيفرين تورام، وفي الدقيقة 76 انبرى سيرخيو راموس لركلة ركنية وسدد الكرة برأسه متقنة سكنت الشباك معلنة الهدف الثاني للضيوف.

وعاد الفريق الباريسي حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بعد تلقيه خسارتين على أرضه أمام رين (0-2) وليون (0-1).

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط أمام لونس الثاني برصيد 63 نقطة، فيما تجمد رصيد نيس عند 45 نقطة في المركز الثامن.

