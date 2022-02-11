

منح كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان فوزاً متأخراً على ضيفه رين 1-0 يوم الجمعة في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجّل مبابي هدف المواجهة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع 90+3 لينهي سوء الحظ الذي لازم فريقه طوال الوقت الأصلي.

وتعذّب باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز رغم مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي والإيطالي فيراتي والمغربي أشرف حكيمي وسط استمرار غياب البرازيلي نيمار بسبب الإصابة.

وكان رين الفريق الوحيد الذي تمكن من التغلب على باريس سان جيرمان هذا الموسم في الدوري 2-0 في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

وعزز باريس سان جيرمان صدارته بـ59 نقطة وبفارق 16 نقطة عن مرسيليا الثاني مؤقتاً لكنها أتت قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني بأيام في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوقف رصيد رين عند 37 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً.