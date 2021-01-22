باريس سان جيرمان ينتصر بنتيجة عريضة على مونبلييه



انتصر باريس سان جيرمان حامل اللقب على ضيفه مونبلييه 4-0 يوم الجمعة في الأسبوع الواحد والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وجاء انتصار باريس سان جيرمان الثالث توالياً في المسابقة بقيادة مبابي بعدما سجّل ثنائية وصنع هدفاً.

وجاء طرد السويسري أوملين حارس مونبلييه مع الدقيقة 19 ليسهل المهمة على سان جيرمان الذي تقدم بهدف مبابي مستفيداً من كرة للأرجنتيني دي ماريا (34).

وفرض مبابي نفسه نجماً للمباراة بصناعته الهدف الثاني الذي جاء بواسطة البرازيلي نيمار (60) قبل أن يضيف إيكاردي الهدف الثالث بعدها بدقيقة (61) ومن ثم يعود مبابي ليوقع على الهدف الثاني له والرابع لفريقه (63).

وفكّ باريس سان جيرمان الصدارة مع ليل مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة بينما توقف رصيد مونبلييه عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً.