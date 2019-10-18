وسجل كل الأرجنتيني أنخل دي ماريا (15 و21) وكيليان مبابي (88) والأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي (91) أهداف الفريق الباريسي فيما دّون الكاميروني إغناتيوس غانغو الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 67.

ويحتل باريس سان جيرمان الصدارة في الـ"ليغ 1" برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات وهزيمتين فيما يأتي نيس في المركز التاسع مؤقتاً برصيد 13 نقطة (4 انتصارات و5 هزائم وتعادل وحيد).

وخاض فريق العاصمة المباراة في غياب أغلى لاعب في العالم البرازيلي نيمار، والذي سيتواصل حتى منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة ودّية بين منتخب بلاده ونيجيريا الأحد، فيما جلس الأوروغوياني إدينسون كافاني على مقاعد البدلاء على غرار الإيطالي ماركو فيراتي والبرازيلي ماركينيوس.

وحاول الضيوف التسجيل منذ البداية وحرمهم الحارس الأرجنتيني والتر بنيتيز من هدف محقق بتصديه لثلاث تسديدات متتالية، بدأها بريسنيل كيمبيمبي صدها الأرجنتيني لتصل إلى الإسباني أندير هيريرا فسددها بدوره من مسافة قريبة ردها الحارس ببراعة، فتهيات أمام مواطنه أنخل دي ماريا حاول وضعها على يمينه لكنه ارتمى عليها بنجاح (3).

وافتتح دي ماريا التسجيل في الدقيقة 15 بعد مجهود فردي حيث تقدم بالكرة من خلف خط منتصف الملعب بعد تمريرة من مواطنه ايكاردي المعار من إنتر ميلان الإيطالي، فانفرد بالحارس وسدد على يساره.

وأضاف دي ماريا الهدف الثاني من كرة ساحرة لعبها بيسراه من فوق الحارس على إثر تمريرة متقنة من زميله البلجيكي توما مونييه (21).

وقلص كاناغو الفارق من تسديدة قوية إثر استغلاله خطأ دفاعيًا في تشتيت الكرة من ماركينيوس (67).

وشهدت الدقيقة 74 تحولا جذرياً في المباراة، إذ رفع الحكم فرانسوا لوتيكسييه البطاقة الصفراء الثانية في وجه ويلان سيبريان لتتوقف المباراة لدقيقتين عاد بعدها إلى تقنية المساعدة بالفيديو "VAR" ليقرر طرد كريستوف هيريلي من المارتينيك لضربه الأرجنتيني لياندرو باريديس بدون كرة ليكمل نيس المباراة بتسعة لاعبين.

وأشرك مدرب سان جيرمان الألماني توماس توخيل مبابي في الدقائق السبع الأخيرة لزيادة الضغط الهجومي على أصحاب الأرض وكان له ما أراد بتسجيله الهدف الثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء (88)، وتمرير كرة حاسمة لإيكاردي الذي لم يجد صعوبة في هز الشباك للمرة الرابعة (90+1).