وعبّر نادي العاصمة الفرنسية في تغريدة له عن سعادته بالتمديد لحارسه المتألق البالغ من العمر 34 عاماً "باريس سان جيرمان سعيد بالإعلان عن تمديد عقد كيلور نافاس لموسم إضافي".

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de @NavasKeylor pour une saison supplémentaire. ✍️



Âgé de 34 ans, le gardien de but est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 26, 2021

وكان نافاس انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في أيلول/سبتمبر 2019 وتوج معه في أول مواسمه بالرباعية المحلية بلقب الدوري وكأس فرنسا وكأس الرابطة وكأس السوبر، إضافة إلى وصوله لنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.