باريس سان جيرمان يلاقي لانس في قمة مثيرة من قبل beIN SPORTS April 15, 2023 10:14 3:47 دقيقة قمة مثيرة في الدوري الفرنسي بين المتصدر باريس سان جيرمان والملاحق لانس، مواجهة مهمة للغاية للفريقين ونتيجتها سترسم إلى حد بعيد ملامح نهاية الموسم في الليغ 1. تقارير إخبارية لانس الدوري الفرنسي لكرة القدم باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 3:32 دقيقة ريال مدريد لمصالحة جماهيره من بوابة قادش العنيد 3:47 دقيقة باريس سان جيرمان يلاقي لانس في قمة مثيرة 0:39 دقيقة الشربيني في نصف نهائي بطولة بريطانيا للاسكواش 2:31 دقيقة هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين 0:26 دقيقة الغرافة ينتزع انتصاراً ثميناً من الدحيل 0:41 دقيقة قطر ضمن المجموعة الثانية في كأس الكونكاكاف الذهبية 0:26 دقيقة تشلسي يلقي الضوء على زيارة كوليبالي لمسجد محلي 0:43 دقيقة مارتينيز يغيب عن مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم 2:31 دقيقة ستيليني يطالب لاعبي توتنهام بالفوز على بورنموث 1:36 دقيقة مدرب سوسييداد يشدد على أهمية مباراة ديربي الباسك