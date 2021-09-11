وتناوب على تسجيل الأهداف كل من الإسباني أندير هيريرا ثنائية (20، 31)، النجم كيليان مبابي 55، والسنغالي إدريسا غاي 65.

الفريق الباريسي الذي لعب له حارسه الإيطالي جانلويجي دوناروما مباراته الأولى كأساسي، أحكم قبضته على الصدارة برصيد 15 نقطة، مقابل توقف رصيد كليرمون عند النقطة 8.

أول هدف رأسي لأنديرهيريرا مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات، كما أنها أول ثنائية لهيريرا مع الفريق في جميع المسابقات

وخاض سان جيرمان اللقاء في غياب سبعة لاعبين أساسيين في مقدمتهم النجمان الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار بسبب مشاركتهما أخيراً مع منتخبيهما في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وواصل سان جرمان انطلاقته القوية في سعيه لاستعادة اللقب الذي خسره لمصلحة ليل الموسم الماضي، وحقّق انتصاره الخامس بالعلامة الكاملة، مواصلا دك الشباك برفعه الغلة إلى 16 هدفًا في خمس مباريات على الرغم من غياب ميسي الذي كان شارك بديلاً لنيمار امام رانس وللمرة الأولى بقميص النادي الفرنسي منذ انتقاله من برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وتابع مبابي تسجيله للأهداف حيث يحتل صدارة هدّافي الدوري برصيد 5 اهداف، كما أنه ساهم في صناعة هدفين في مباراة اليوم.

ووجه باريس سان جرمان انذارا شديد اللهجة إلى مضيفه كلوب بروج البلجيكي منافسه الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في المجموعة الاولى التي تضم ايضا مانشستر سيتي الإنكليزي وصيف بطل النسخة الأخيرة ولايبزيغ الألماني.

وضغط رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مبكراً، واستهل مبابي الهجمات الباريسية في الدقيقة 12 بعد ركلة حرّة وصلت الى القائد البرازيلي ماركينيوس لكن محاولته تصدى الحارس ارتور ديسماس.

ولم يتأخر هيريرا طويلاً لافتتاح التسجيل عندما مرر حكيمي كرة داخل المنطقة الجزاء حاول حارس الضيوف ابعادها، فكان هيريرا في المكان المناسب ليتابعها برأسه داخل المرمى الفارغ (20).

وسجّل هيريرا هدفه الشخصي الثاني بعدها بثماني دقائق إثر تمريرة عرضية من مبابي ارتدت من فلوران اوجيه لتصل إلى هيريرا داخل المنطقة فتابع الكرة بسهولة داخل المرمى (28).

ورفع سان جيرمان غلته التهديفية إلى ثلاثة بعد تمريرة طويلة من الالماني يوليان دراكسلر إلى مبابي الذي انطلق سريعاً متجاوزاً حارس كليرمون قبل أن يضع الكرة في الشباك (56).

وختم نادي العاصمة الفرنسية مهرجان الأهداف بعد مجهود من مبابي لكن محاولة الأبعاد من حارس كليرمون وصلت إلى ادريسا غاي الذي تابع الكرة برأسية داخل المرمى الخالي (65).