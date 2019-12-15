وسجل للنادي الباريسي الأرجنتينيان لياندرو باريديس (9) وماورو إيكاردي (72) وكيليان مبابي (43 و89).

وكان نادي العاصمة الذي رفع رصيده إلى 42 نقطة ضمن لقب بطل الخريف بعد تعادل ملاحقه مرسيليا (35 نقطة) مع متز 1-1 السبت، علماً أن النادي الباريسي يملك أيضاً مباراة مؤجلة أمام موناكو.

ودفع مدرب النادي الباريسي الألماني توماس توخل بـ "الأربعة الخارقين" البرازيلي نيمار والأرجنتيني أنخل دي ماريا ومواطنه إيكاردي القادم إلى "بارك دي برانس" على سبيل الإعارة ومبابي.

وسريعاً، افتتح سان جيرمان التسجيل بفضل باريديس الذي تابع على "الطاير" كرة أنقذها المدافع المخضرم ماثيو ديبوشي عن خط مرمى فريقه، اصطدمت بويسلي فوفانا واستقرت في الشباك (9)، مسجلاً هدفه الاول في مختلف المسابقات بقميص النادي الباريسي منذ انضمامه إليه في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتلقى صاحب الأرض ضربة موجعة بعدما رفع حكم المباراة البطاقة الحمراء مباشرة بوجه الايفواري جان - أود أهولو بعد خطأ على باريديس (25).

وفي خضم الهجمات على مرمى سانت إتيان، مرر نيمار كرة في العمق إلى مبابي الذي سيطر عليها وانفرد بالحارس ستيفان روفييه وسدد بيمناه في المرمى (43).

وتابع سان جيرمان ضغطه في الشوط الثاني، فاصاب دي ماريا بتسديدة على "الطاير" أكروباتية القائم بعد تمريرة عرضية من نيمار (54)، قبل أن يهدر نيمار ركلة جزاء صدها القائم الأيسر (62).

ووجه إيكاردي الضربة القاضية لسانت إتيان بعد تمريرة عرضية من لافين كورزاوا بدلت مجراها بعد اصطدامها بقدم ديبوشي (72)، رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم.

وختم مبابي الاستعراض التهديفي لفريقه بالهدف الرابع بعد كرة في العمق سيطر عليها وتجاوز فوفانا قبل أن يخدع الحارس روفييه بتسديدة قوية بينية بيمناه في الاتجاه المعاكس (89).



