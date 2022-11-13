ودون أهداف سان جيرمان كيليان مبابي 11، الإسباني كارلوس سولير 51، المغربي أشرف حكيمي 57، البرتغالي ريناتو سانشيز 81، وهوغو إيكيتيكي 84.

وصار رصيد سان جيرمان 41 نقطة في صدارة الترتيب، أما أوكسير فتوقف رصيده عند النقطة 13.

ودخل سان جيرمان إلى اللقاء متقدمًا بفارق نقطتين فقط عن لونس الثاني الفائز 2-1 على ضيفه كليرمون السبت، لكنه أعاد فارق الخمس نقاط محافظًا على سجله الخالي من الهزائم في الدوري (13 انتصارًا وتعادلان).

وبات كريستوف جالتييه هو المدرب الثاني فقط الذي لم يخسر أيًا من أول 22 مباراة له على مقاعد البدلاء في باريس سان جيرمان في جميع المسابقات (فاز 18 وتعادل 4)، بعد جيرار هولييه (فاز 16، تعادل 6).