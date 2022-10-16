وأحرز نيمار هدف الفوز لسان جيرمان في الدقيقة (45+2)، فرفع فريق العاصمة رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة متقدماً بفارق 3 نقاط أمام لوريان فيما تجمد رصيد مارسيليا عند 23 نقطة في المركز الرابع.

أحداث المباراة

وفرض سان جيرمان أفضليته منذ البداية بفضل تحركات الثلاثي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي ونيمار وهدد مرمى الحارس باو لوبيس الذي اضطر للتدخل في مواجهة تسديدات ميسي (4) والمغربي أشرف حكيمي (5) ومبابي (20).

وكاد نادي العاصمة أن يدفع ثمن الفرص الضائعة لولا الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي كان في المكان المناسب لصد محاولة المغربي أمين حارث (23).

وتعرض سان جيرمان لضربة في خطه الخلفي الذي كان يفتقد أصلاً الإسباني سيرخيو راموس للإيقاف وبريسنل كيمبيمبي للإصابة، بإصابة البرتغالي دانيلو بيريرا الذي اضطر لترك مكانه لنوردي موكييليه (25)، إلا أن ذلك لم يمنع صاحب الأرض من مواصلة اندفاعه وتهديد مرمى لوبيس الذي تألق مجدداً لصد تسديدة مبابي (28).

ومن ركلة حرة رائعة، كاد ميسي أن يضع سان جيرمان في المقدمة لكن الحظ عانده بعدما ارتدت الكرة من العارضة (36)، ثم اختبر مارسيليا نفس سيناريو غريمه بإصابة مدافعه الإيفواري إريك بايي الذي ترك مكانه لسامويل جيغو (44).

وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، خطف سان جيرمان هدف التقدم عبر نيمار الذي وصلته الكرة من مبابي فغمزها على يسار لوبيس لترتد من القائم إلى شباك لوبيس (2+45)، مسجلاً هدفه التاسع في الدوري والثاني عشر في جميع المسابقات هذا الموسم.

وحاول مارسيليا منذ الثواني الأولى للشوط الثاني أن يعود الى اللقاء وكان الكونغولي شانسيل مبيمبا قريباً من إدراك التعادل لكنه اصطدم بتألق دوناروما (50) الذي تدخل مجدداً لانقاذ فريقه في وجه توغل جوناتان كلوس (52).

لكن سان جيرمان عرف كيف يتعامل مع الوضع واستوعب فورة ضيفه الذي تعقدت مهمته كثيراً بعد طرد البديل جيغو بالبطاقة الحمراء نتيجة تدخله القاسي على نيمار (73)، ما ساعد فريق العاصمة على السير بالمباراة إلى بر الأمان.