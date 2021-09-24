أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الجمعة أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بدأ بروتوكول العلاج من الإصابة التي تعرّض لها الأسبوع الماضي.

وكشف الفريق الباريسي أن الساحر الأرجنتيني سيخضع لفحوصات طبية إضافية يوم الأحد.

وبذلك تأكد غياب ميسي عن مواجهة مونبلييه غداً السبت في "بارك دي برانس" ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان الأرجنتيني قد تعرّض لإصابة على مستوى ركبته اليسرى حرمته من خوض مباراة ميتز في المرحلة الماضية.

من جهة أخرى، قال فريق العاصمة الفرنسية إن متوسط الميدان الدولي الإيطالي ماركو فيراتي سيعاود التمارين الجماعية بعد غد الأحد وذلك حسب تطوّر حالته الصحية.

أما عن المدافع الإسباني سيرخيو راموس فقد أشار سان جيرمان إلى أنه يواصل التمارين الفردية صحبة الشاب الواعد إسماعيل الغربي.