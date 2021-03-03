ورفع فريق العاصمة الفرنسية رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني خلف ليل الذي حقق فوزاً متأخراً على مرسيليا بهدفين نظيفين ورفع رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة.

وسجّل الإسباني بابلو سارابيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وجاء فوز سان جيرمان، الذي يستضيف برشلونة الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، في غياب أبرز نجومه كيليان مبابي الموقوف والبرازيلي نيمار والأرجنتيني انخل دي ماريا والإيطالي ماركو فيراتي بسبب الإصابة.

وحافظ ليل على فارق النقطتين اللتين تفصلانه عن مسان جيرمان، معوضا سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه ستراسبورغ 1-1 الأحد الماضي، ومحققا فوزه الثامن عشر هذا الموسم.

وكان ليل في طريقه الى السقوط في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي والتاسعة هذا الموسم قبل أن ينقذه مهاجمه الكندي الواعد جوناثان دافيد (19 عاما) بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 90 والثانية من الوقت بدل الضائع.

ليون يستعيد التوازن



واستعاد ليون نغمة الانتصارات عندما عمَّق جراح ضيفه رين بالفوز عليه بهدف دون مقابل.

ويدين ليون بفوزه إلى لاعب وسطه الدولي الجزائري الأصل حسام عوار الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 74 إثر مجهود فردي رائع للقائد الدولي الهولندي ممفيس ديباي.

وعوض ليون سقوطه في فخ التعادل امام مضيفه مرسيليا 1-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه السابع عشر هذا الموسم رافعا رصيده الى 59 نقطة في المركز الثالث.

في المقابل، مني رين الذي استقال مدربه جوليان ستيفان الاثنين، بخسارته الرابعة على التوالي والخامسة في مبارياته السبع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 38 نقطة وتراجع الى المركز العاشر.

واستغل أنجيه خسارة رين وانتزع منه المركز التاسع عندما أوقف صحوة مضيفه متز ملحقاً به الخسارة التاسعة هذا الموسم والأولى بعد فوزين متتاليين بتغلبه عليه بهدف وحيد سجله أنجيلو فولجيني في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

ورفع انجيه رصيده إلى 39 نقطة بفارق الأهداف خلف مرسيليا.

واستفاد لنس من سقوط متز وانتزع منه المركز الخامس بفوزه الثمين على مضيفه سانت إتيان بثلاثة أهداف لفلوران ستوكا (20 من ركلة جزاء) وأرنو كاليمويندو-موينغا (24) والبرتغالي دافيد دا كوشتا (90+3) مقابل هدفين لهارولد موكودي (40) والغابوني بوانغا (90+5 من ركلة جزاء).

وأوقف ستراسبورغ صحوة موناكو عندما تغلب عليه بهدف وحيد من توقيع فريديريك غيلبير في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وبقي موناكو رابعا برصيد 55 نقطة.

وتابع نيس صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي عندما تغلب على ضيفه نيم بهدفين للجزائري الأصل أمين غويري (4) وكلود موريس (75) مقابل هدف للويك لاندر (50).

وأكرم بريست وفادة ضيفه ديجون بثلاثة أهداف لفرانك أونورا (17) وستيف مونييه (27) وإرفين كاردونا (40) مقابل هدف للإيفواري روجيه أساليه (29).

وعمق رينس جراح مضيفه نانت التاسع عشر قبل الأخير عندما تغلب عليه بهدفين للإيفواري كونان (39) والمغربي يونس عبد الحميد (89) مقابل هدف للنيجيري موزيس سايمون (14).

وتعادل مونبلييه مع لوريان بهدف للإنكليزي ستيفي مافيديدي (28) مقابل هدف للنمسوي أدريان غربيتش (9).