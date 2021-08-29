وسجل ثنائية سان جيرمان النجم كيليان مبابي 15، 63، ليضيف الفريق 3 نقاط إلى رصيده متصدراً جدول الترتيب بـ12 نقطة.

أما رانس فتوقف رصيده عند النقطة 3 في المركز 17.

وشهدت المباراة دخول الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في الدقيقة 66 كبديل للنجم البرازيلي نيمار.

ولم ينتظر مبابي طويلاً لتأكيد علو كعبه فمنح فريق العاصمة الفرنسية تقدماً سريعاً إثر تمريرة عرضية رائعة من الأرجنتيني أنخل دي ماريا تابعها المهاجم الدولي برأسه مباشرة في الزاوية اليمنى من الحارس الصربي بدراغ رايكوفيتش (15).

سيطر الضيوف على مجريات الشوط الأول إلا أنهم لم يفلحوا في تشكيل خطر حقيقي على مرمى رانس بشكل كبير، حيث أدى دفاع أصحاب الأرض بشكل جيد نسبياً، رغم تعرّضه لضغط كبير.

وتلقى سان جرمان صدمة عندما ظن انّ أصحاب الأرض ادركوا التعادل بعدما تابع المالي البلال توريه عرضية البلجيكي توماس فوكيت، فتصدى لها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، لكنّه لم يتمكن من ردع مارشال مونتسي من متابعة الكرة داخل المرمى (51). إلاّ أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة الى تقنية الحكم المساعد (في أيه أر) بداعي التسلل.

وما لبث سان جيرمان أن أضاف الثاني عبر هدافه مبابي بعد عرضية من الوافد الجديد الدولي المغربي أشرف حكيمي، تابعها الفرنسي بقدمه اليسرى في الشباك (63).



تفاصيل من المباراة:

نهاية المباراة بفوز سان جيرمان 2-0.

- د 79 ميسي يتبادل الكرة مع مبابي والأخير يحاول إعادة التمرير للبرغوث لكن دفاع رانس يبعد الخطر.

-د 66 لحظة تاريخية دخول الأسطورة ليونيل ميسي بديلاً للنجم البرازيلي نيمار.

- د 63 هدف ثانٍ لسان جيرمان، تمريرة قوسية بالمسطرة من النجم المغربي أشرف حكيمي إلى مبابي الذي تابعها في المرمى.

- د 58 ميسي يبدأ بالحركات الإحمائية تمهيداً لدخوله.

- رانس يحرز التعادل بواسطة مارشال مونيتسي من زيمبابوي حين تابع بكل قوة كرة قريبة جداً لكن الحكم يلغي الهدف بالعودة للفار.

- انطلاق الشوط الثاني.

- نهاية الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدف وحيد على رانس.

- د 42 موريتو كاساما من غينيا بيساو سدد كرة قوية وخطيرة لرانس لامست العارضة وتابعت طريقها للخارج.

- د 39 من المرات القليلة التي وصل إليها رانس إلى مرمى باريس سان جيرمان كانت بواسطة كبال الذي سدد كرة لم تعذب الحارس نافاس.

-بعد مرور نصف ساعة، سان جيرمان مسيطر على المباراة لكنه يلعب بإيقاع هادئ.

- د 15 الهدف الباريسي الأول لم يتأخر، فمن كرة مرفوعة بدقة بواسطة النجم آنخيل دي ماريا ارتقى مبابي بثقة وزرع القبلة الأولى في مرمى رانس.

- د10 مبابي يهدد مرمى رانس بشكل حقيقي لكن كرته تمر بجانب الشباك.

- بعد مرور خمس دقائق، يبدو أن رانس يلعب بدون خوف مدعوماً بجماهيره الغفيرة.

- 01 انطلاق المباراة بصافرة الحكم فرانسوا لوتسكيه.