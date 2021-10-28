وغاب الثنائي مبابي وليونيل ميسي عن تدريبات اليوم الخميس وفيما لم يتم تحديد سبب غياب النجم الأرجنتيني، إلا أن غياب مبابي يعود إلى تعرّضه إلى عدوى في الأنف والأذن والحنجرة وسيغيب عن مباراة ليل غدا حسب ما أعلن النادي الباريسي، لينضم بذلك إلى عدد من الغائبين على غرار الثلاثي المصاب ماركو فيراتي، سيرخيو راموس ولياندرو باريديس، بالإضافة للمغربي أشرف حكيمي بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة مرسيليا.

