وبات الأسطورة الأرجنتينية رسمياً لاعب باريس سان جيرمان الجديد بعد أن أمضى 21 عاماً في صفوف نادي برشلونة وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح في وقت سابق من اليوم.

وعقب إتمام الصفقة غرّد النادي الفرنسي عبر تويتر: "يسعد نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عن توقيعه مع ليو ميسي عقداً لمدة عامين مع سنة إضافية اختيارية".

يسعد نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عن توقيعه مع ليو ميسي عقداً لمدة عامين، مع سنة إضافية اختيارية.



PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/VcDcI7r8w8 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 10, 2021

وكان ميسي وصل إلى باريس قرابة الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، ولوّح للجماهير من إحدى الشرفات لقاعة في مطار لو بورجيه مرتدياً قميصاً مكتوب عليه كلمة "هنا باريس".

وسيحمل ميسي الرقم 30 مع باريس سان جيرمان.

واحتفى النادي الباريسي بلاعبه الجديد عبر حسابه في تويتر قائلاً "جوهرة جديدة في باريس!"

💎 جوهرة جديدة في باريس!



PSGxMESSI ❤️💙

pic.twitter.com/pwYpaP2My8 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 10, 2021

وتسارعت عملية انتقال ميسي إلى فريق العاصمة الفرنسية الثلاثاء مع تأكيد والده ووكيل أعماله خورخي ميسي صباحا نبأ انتقال نجله الى سان جيرمان، قبل أن يعلن الأخير تقديم لاعبه الجديد إلى وسائل الإعلام رسميا الأربعاء مشيرا إلى أن اللاعب الاأرجنتيني سيرتدي القميص رقم 30 لدى الإعلان في المساء عن توقيعه العقد رسمياً.

وشكل حلول الأسطورة الأرجنتينية في باريس حدثاً تاريخياً حيث تجمع أنصار باريس سان جيرمان وعشاق ميسي أمام فندق "رويال مونسو" الذي يمكث فيه اللاعب الخارق، فحياهم قبل أن يهم بالدخول إلى الفندق.

ومن شرفة الفندق، أطل النجم الأرجنتيني مجدداً رفقة عائلته ليحيي المشجعين الذين يعيشون دون شك لحظات تاريخية بانضمام أحد أساطيرة الكرة إلى فريقهم.