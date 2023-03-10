وقال النادي الباريسي في بيان "خضع نيمار جونيور الجمعة لجراحة في مستشفى سبيتار في الدوحة"، على يد الأطباء بيتر دهوغ، جيمس كالدر ورودريغو لاسمار، مضيفاً "سار التدخل الجراحي بشكل جيد جداً".

أضاف متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم "سيتبع اللاعب بروتوكول راحة ورعاية".

وكان نادي العاصمة أشار إلى أن نيمار "عانى من نوبات عدّة من عدم الاستقرار في الكاحل الأيمن في السنوات الأخيرة وأوصى الطاقم الطبي في باريس سان جيرمان بإجراء عملية جراحية لإصلاح الرباط من أجل تجنّب خطر تكرار المعاناة"، محدّداً فترة الغياب عن الملاعب بين "3 و4 أشهر".

