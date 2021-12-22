وأوضح النادي الباريسي أنه تم عزل لاعب الوسط الآخر الأرجنتيني لياندرو باريديس "كإجراء احترازي"، قبل ساعات قليلة من مباراته ضد مضيفه لوريان في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري.

وقال النادي إن كيهرر ودينا-إبيمبي (19 عاما) "يخضعان للبروتوكول الصحي المعتمد".

وشارك اللاعبان الأحد في المباراة ضد فينيي اولنوي من الدرجة الخامسة (3-صفر) في مسابقة الكأس المحلية، على غرار باريديس.

ولن تهدد هذه الإصابات إقامة مباراة اليوم ضد لوريان، حيث أنه وفقا لأحدث بروتوكول طبي لرابطة الدوري فإنه لا يتم تأجيل مباراة لفريق لديه 20 لاعبا على الأقل بينهم حارس مرمى.

وضمت لائحة باريس سان جيرمان للمباراة 22 لاعبا بينهم نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وقطبا الدفاع القائد البرازيلي ماركينيوس والإسباني سيرخيو راموس.

