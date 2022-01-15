واصل باريس سان جيرمان التحليق بصدارة الدوري الفرنسي بعد فوزه 2-0 على ضيفه بريست في المرحلة الواحدة والعشرين من المسابقة.

وسجّل مبابي هدف باريس سان جيرمان الأول (32) قبل أن يضيف الألماني كيهرر الهدف الثاني (53).

وعانى باريس سان جيرمان الأمرين في الشوط الأول وكادت شباكه تهتز في أكثر من مناسبة لولا براعة حارس مرماه الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي لعب أساسياً بسبب إصابة زميله الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس بفيروس "كوفيد-19"، قبل أن يمنحه الدولي كيليان مبابي التقدم في الدقيقة 32 من تسديدة قوية رائعة من حافة المنطقة.

وانتظر الفريق الباريسي حتى مطلع الشوط الثاني لتعزيز تقدمه عبر مدافعه الدولي الألماني تيلو كيهرر مستغلاً كرة عرضية بعد مجهود فردي للمدافع البرتغالي نونو منديش تابعها داخل المرمى (53).

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 50 نقطة متقدماً بفارق 11 نقطة عن نيس الوصيف.

وعوّض باريس سان جيرمان كبوته في آخر مرحلتين عندما تعادل مع لوريان وليون.

وفي مباراة أخرى فاز لانس على سانت إتيان 2-1.

وكان سانت إتيان في طريقه إلى تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم عندما تقدم بهدف للدولي الجزائري رياض بودبوز (38)، لكن لانس قلب الطاولة في الشوط الثاني بإدراكه التعادل عبر فلوريان سوتوكا (77)، قبل أن يخطف له الإيفواري سيكو فوفانا هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.



ورفع لنس رصيده إلى 33 نقطة وصعد إلى المركز الرابع مؤقتاً، فيما مني سانت إتيان بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الأخير مع مباراة مؤجلة.