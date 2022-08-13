واستهل سان جيرمان الموسم بقوة من خلال تتويجه بلقب كأس الأبطال الفرنسية عندما تغلب على نانت 4-0، ثمّ استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لفرنسا بفوز ساحق على كليرمون 5-0 الأسبوع الماضي.

وافتتح سان جيرمان المهرجان التهديفي بالنيران الصديقة على ملعب "بارك دي برانس"، عن طريق ساكو من طريق الخطأ في مرمى فريقه (39).

غير أن البرازيلي نيمار واصل أداءه الرائع بتسجيل ثنائية، من ركلة جزاء في الدقيقة 43، قبل أن يضيف الثالث لفريقه من رأسية جميلة خادع بها حارس المرمى (51).

وقلص النجم التونسي وهبي الخزري الفارق بهدف للضيوف في الدقيقة 58، قبل أن يعود مبابي ويحرز الهدف الرابع من ركنية في الدقيقة 69 عوّض به عن ركلة جزاء أهدرها في الشوط الأول (23).

واختتم البرتغالي ريناتو سانشيز مهرجان أهداف سان جرمان في الدقيقة 87، قبل أن يقلّص الكاميروني إنزو تشاتو النتيجة هباء لمونبلييه (90+2).

