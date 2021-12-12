باريس سان جيرمان يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة موناكو من قبل beIN SPORTS December 12, 2021 11:31 3:28 دقيقة يلاقي باريس سان جيرمان ضيفه موناكو في قمة الجولة الثامنةعشرة بهدف استعادة التوازن في الدوري الفرنسي خاصة بعد سقوطه في فخ التعادلِ في آخر جولتين. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي موناكو -آخر الفيديوهات 3:28 دقيقة باريس سان جيرمان يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات 3:36 دقيقة ريال وأتلتيكو في ديربي يعد بالإثارة 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 1:33 دقيقة بوقرة يهنئ لاعبي الجزائر ويشيد بالمنتخب المغربي 1:00 دقيقة البلايلي يهدي هدفه الرائع للشعب الجزائري 0:50 دقيقة بانون: دفعنا ضريبة عدم التركيز في بداية المباراة 5:31 دقيقة المنتخب الجزائري يصعد إلى نصف نهائي كأس العرب 1:47 دقيقة الحسين عموتة: لم نقدم المستوى المطلوب 0:35 دقيقة مونبلييه يحقق يفوز برباعية على بريست 2:31 دقيقة كريستيانو رونالدو ينقذ مانشستر يونايتد