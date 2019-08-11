وكما خاض الجزء الأخير من الموسم المنصرم دون نجمه البرازيلي نيمار الذي كان مصاباً، بدأ سان جيرمان حملته نحو لقب ثالث توالياً بغياب لاعب برشلونة الإسباني السابق لكن هذه المرة بسبب وجود مفاوضات "متقدمة" لرحيله عن الفريق.

وأعلن البرازيلي ليوناردو، العائد لاستلام منصبه كمدير رياضي لسان جيرمان، السبت عن غياب أغلى لاعب في العالم عن تشكيلة الفريق لمباراة نيم بسبب وجود مفاوضات "متقدمة أكثر من ذي قبل" بشأن رحيل المهاجم الدولي، وسط تقارير صحافية تتحدث عن انتقال إلى إسبانيا للعودة إلى فريقه السابق برشلونة، أو الانضمام لغريمه ريال مدريد.

لكن ليوناردو أكد أن النادي "ليس مستعداً حتى الآن لإعطاء موافقته" على رحيل نيمار.

وعلى غرار الموسم الماضي أو الذي سبقه أيضاً، إذ غاب البرازيلي عن النصف الثاني من موسمه الأول مع النادي الباريسي بسبب الإصابة، لم يتأثر سان جيرمان في ظلّ وجود لاعبين مثل كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني الذي ترجم أفضلية فريقه إلى هدف في الدقيقة 24 من ركلة جزاء جراء لمسة يد داخل المنطقة من بابلو مارتينيز، تم التأكد منها عبر الإعادة بالفيديو "في أيه آر".

وفي بداية الشوط الثاني كان دور مبابي للتسديد في الشباك بكرة صاروخية في سقف المرمى بعد عرضية من الإسباني خوان برنات (56)، قبل أن يوجه البديل الأرجنتيني أنخل دي ماريا الضربة القاضية للضيوف (69).

وفي مباراة أخرى تعادل ستراسبورغ مع ضيفه متز بهدف لكلّ منهما.